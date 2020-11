Vladimir-Mihai PACURARU

Competences:

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Solaris

Architectures : Intel X86 et SUN Sparc

Outils de gestion du code source : CVS, SVN, Perforce (notions)

Outils de construction des logiciels : ANT (XML, HTML)

Outils de construction des installeurs : InstallAnywhere, RPM (RedHat Package Manager)

Outils de suivi des dysfonctionnements: Test Track Pro, Request Tracker, Bugzilla, JIRA, Mantis

Outils d’assurance qualité : Mercury Test Director, Mercury WinRunner

Outils de virtualization : VMware

Outils Office : Microsoft Office, Open Office

Scripting shell : Bash, Windows batch

Langages (notions) : Assembleur x86, Java, C++, SQL

Méthodes de développement : modèle en cascade, agile

Réseaux TCP/IP, Sécurité des systèmes et réseaux

Security Change Manager, LogLogic Compliance Manager (versions 1.0 et 2.0), boitiers LogLogic





