Voix-Off VOIX-OFF CASTING (CASTING)

Deux professionnels de l'interprétation et de l'identité vocale vous propose leur voix. Deux voix incontournables, spécialistes des enregistrements audio pour la publicité, les films corporate (institutionnel), le documentaire, les bandes annonces, les podcasts, la téléphonie... Un site pratique pour trouver en un clic une des deux voix qui fera toute la différence. Un casting voix-off unique, libre d'accès et gratuit. Artistes interprètes depuis plus de vingt ans, ces deux comédiens pratiquent tout le savoir-faire de ce métier de comédien voix-off. Équipés chacun d'un studio professionnel, ils sont réactifs à vos demandes (disponibilités et tarifs). Ils travaillent en solo et également en duo suivant les projets.