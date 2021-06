Votre Aide À DISTANCE

Ayant occupé depuis plus de 8 ans des postes dans la secrétariat et dans le service client en entreprise dont les sociétés françaises telles que SFR et BrandAlley, j'exerce aujourd'hui en tant que freelance. Constatant depuis toujours que la flexibilité me rendant plus efficace et avec les compétences solides que j'ai acquises au cours de mes années d'expérience professionnelle, je me permets de vous proposer mes services.



Mes compétences :

Traitement de commande

Suivi des procédures

Support technique

Suivi de commande

Microsoft Office

Satisfaction client

Service à la clientèle

Saisie de données

Assistance par e-mail