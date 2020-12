Voyage HOFESH (PESSAH )

HOFESH PESSAH 2021

FR: 01.77.38.08.19 ,FR: 06.01.99.80.85 , IS: 050.30.69.754 contact@hofesh.net , http://hofesh.fr





Hôtel ESTIVAL ISLANTILLA RESORT & SPA 4 **** luxe En bord de mer

Du 26 Mars au 5 Avril 2021 Possibilité d'arriver le Jeudi 25 Mars

le luxe a petit prix!!! (Prix dégressif pour les enfants et famille)





Reduction special avant le 31 Decembre 2020





Package : vol + transfert ( nous contacter ) Transfert aéroport / hôtel (environ 1h00) !





Renboursement intégral si annulation covid.





En application avec les règles sanitaires gouvernementales du covid 19.





Suite au succès des années précédentes, Hofesh s'investit pour vous offrir encore le meilleur !!!





Hofesh est fier de vous annoncer un Pessah de rêve, dans la ville touristique de HUELVA dans le sud de l'Espagne ( Andalousie).





Lhôtel Estival Islantilla Resort & Spa 4 **** luxe ( anciennement hôtel Tui Family Life Islantilla) est situé dans la région touristique de la Costa de la Luz, et plus précisément dans la ville populaire de Huelva (Andalousie Sud de lEspagne).





Cette ville touristique est le lieu idéal pour des vacances familiales ou sportives car Le climat est typiquement méditerranéen et le soleil est toujours présent pendant lété,grâce à son exposition plein sud.





La température moyenne annuelle est de 18,2 °C, une des plus élevées d'Europe. L'ensoleillement est de 2 984 heures par an.





L'hotel :





Lhotel Estival Islantilla Resort & Spa 4 **** luxe se trouve a la frontiere du Portugal et à 2 minutes à pied du centre-ville.





Cet hôtel jouit dune bonne situation géographique ,au bord dune longue et belle plage de sable,celle-ci fait partie du top 10 des plus belles plages dAndalousie.





Cet hôtel a été récompensé par la certification ISO 9001, récemment rénové et offrant une infinité de services à ses clients.





Vous pourrez vous détendre dans cet hôtel qui dispose de trois piscines extérieurs ,de plusieurs salles a manger, d'un parc aquatique , dune plage privée , dune piscine pour enfant, dune terrasse ensoleillée, de magnifique jardins extérieurs, dun grand théâtre , dun Thalasso & Spa gratuit comprenant : dune piscine couverte chauffée, sauna, hammam , jacuzzi, chaises longues chauffantes, douche bi-thermique , dune salle de sport , et également de salles de massages et de soin





Lhôtel dispose dune aire de jeux intérieure et extérieure (trampoline, ping-pong, baby-foot, billard, château gonflable,parc aquatique , toboggan, mini-club etc ) .





Cet établissement dispose également dun terrain de foot ,de basket et dun terrain de pétanque.





Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout lhôtel .





Hébergement:





Profitez de la belle vue quoffre ses chambres spacieuses et modernes avec balcon et terrasses sur ses jardins et la mer.





Chaque chambre est équipée d'une salle de bain (baignoire ou douche), climatisation centrale,d'une kitchenette, téléphone,articles de toilette gratuits , wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), frigidaire, coffre-fort (supplement de 10€ par chambre) , et balcon ou terasse avec vue mer ou sur la ville.





Chambre standard: max 3 pers: une chambre a coucher , Superficie : 20 m² / 24 m² .





Chambre Supérieure: max 3 pers + lit de bébé: une chambre a coucher + kitchenette, Superficie : 24 m² / 28 m² .





Suite junior: max 4 pers + lit de bébé: une chambre a coucher + salon avec canapé-lit + kitchenette ,Superficie : 34 m² / 38 m² .





Chambres communicantes a theme: max 4 pers.+ lit de bébé: deux chambres a coucher + kitchenette .Superficie : 45 m² / 55m² .





Master suite : max 6 pers + lit de bébé : deux chambres a coucher + salon avec canapé-lit, + kitchenette Superficie : 50m² / 60m² .





Attention : Nombre limité de suites au sein de lhôtel.





Relaxez-vous dans notre THALASSO & SPA 4*:





Le centre de bien-être de l'hotel a été conçu pour vous offrir des moments dintimité, dédiés à la remise en forme physique et psychique.





Un authentique SPA gratuit





Laccès à la zone SPA est complètement gratuit. Seul le service de massage entraîne le paiement dun supplément.





Une Oasis de détente et de rajeunissement





1 Piscine intérieure chauffée (250 m²) avec partie peu profonde pour les enfants

Salle de gym équipée Technogym pour garder la forme

Hammam

Sauna

Jacuzzi

douches bi-thermiques et chaises chauffantes

Zone relax

Différent traitements esthétiques et massages (payant)

3 salles pour les massages avec la douche privée

Repas de haute qualité et en abondance par HOFESH TRAITEUR ***** :





Glatt Cacher lamehadrine sous le Hachgaha du Rav Ephraïm Cremisi Chlita (Dayan à Montréal)

sans kitniot et sans Matsa Chrouya.





- Trois repas par jours avec une diversité pour satisfaire tous nos clients.

- Plats et salades servis a table.

- Boissons aux choix et vins lors de tous vos repas.

- Matsa Chemoura (faite main) pour les jours de seder.

- Kidouch royal servi les jours de fêtes.

- Petit-déjeuner généreux à lisraélienne.

- Vos après-midi seront ponctués de goûters et friandises.

- Notre chef pâtissier vous préparera de succulents desserts.

- Bar ouvert de 8h à minuit avec boisson froide, chaude et gateaux.



- Repas spécial dedié pour les bébés et les enfants ( servis avant les adultes ).

- Paniers repas pour les excursions pendant Hol Hamoed.





Pour finir en beauté une Mimouna féerique avec de nombreuse surprise !





Sédarim et Conférences :





Un séder collectif, sous lanimation du Rav réunira les convives intéressés par les commentaires et la liturgie de la Hagada de Pessah.

Un séder familial mêlera joie et plaisir des coutumes ancestrales pour vous procurer la sensation dun Séder au goût de la liberté.

La convivialité et la soif dapprendre se mêleront pour le plaisir de tous.

Conférences et débat par RAV YONATHAN BENCHETRIT.

Animations & Spectacles :





Animation non-stop par fabrice et son équipe.





Soirées animées par notre chanteur GAMLIEL LEVY avec son orkestre.

One Man Show de lhumoriste Zadoc pour une soirée inoubliable.

Un spectacle magie et illusion réalisé par un magicien de renom.

Concert exceptionnel de la chanteuse Meleha.

Un récital du ténor Raphaël Cohen.

Un spectacle bluffant dhypno mentaliste par lun des meilleurs de son domaine.

SOIREE CÉLIBATAIRE.

Une soirée casino et jeux (bingo, incroyable talent, quizz, etc ).

Pour finir en beauté, une Mimouna féérique avec de nombreuses surprises !

Un congres medico-dentaire sera organisé durant le séjour !





Club enfants :





Une équipe danimateurs professionnels proposera à vos enfants de 1 à 14 ans des activités adaptées.

Le mini-club accueillera vos enfants de 10h à 18h00 tous les jours gratuitement.





Au programme : Activité de plein aires, Loisirs créatives, Spectacle de marionnette, Activité ludo-éducatives, jeux intérieures, Spectacle de magie, chansons, clown, animations déguisements, etc..

Vous pourrez confier, en toute sécurité, vos bambins et disposer de votre journée.





Des excursions extérieurs (park aquatique , zoo , etc..) seront proposées aux plus grands accompagnée danimateurs. Vous pourrez confier, en toute sécurité, vos bambins et disposer de votre journée .





Ils seront pris en charge tout au long de la journée y compris pour les repas.





Nous mettrons en place 4 groupes denfants :





Hofesh Baby : de 0 à 2 ans (en supplément)

Hofesh Gan : de 3 ans à 6 ans

Hofesh Kid : de 7 ans à 9 ans

Hofesh Junior : de 10 ans à 14 ans

lhôtel met à disposition de vos enfants des châteaux gonflables, une piscine pour enfant, un toboggan, des balançoires, des tables de ping-pong, des trampolines, des baby-foot, un billard, une salle de jeux, une piscine a boules, un terrain de foot & basket et pétanque et egalement un air de jeux exterieur dédier spécialement pour les enfants.





Excursions extérieures :





Venez découvrir lAndalousie, lhéritage des juifs Sepharades ,ainsi que Faro, capital de lalgarve au sud du Portugal.





Nombreuses excursions seront organisées pendant hol-amoed :





La ville touristique de Faro ( portugal ) : La vieille ville , Le musée darchéologie ,Château de Silves ,La Ria Formosa etc...

La ville touristique de Seville ( Espagne ) :La Plaza de España ,LAlcázar de Séville, Le pac María Luisa,Le musée des Beaux-arts de Séville etc...

Le Park Aquopolis Cartaya: jeux et attractions sont au rendez-vous.

Santa Cruz est le vieux quartier juif de Séville, la Juderia, : avec son quartier juif et sa synagogue.

Designer Outlet Algave : journée shopping dans le style portugais,

Sevilla Factory Dos Hermanas: Pour ceux qui veulent profiter de leur séjour pour faire le plein de vêtements de marque à bas prix, ce centre commercial , spécialisés dans loutlet, vous offre des reductions jusqu'à -70%.

Trois Casinos autour de l'hotel :Le Casino Monte Gordo Portugal se trouve a seulement 15 km de l'hotel .

Tous les loisirs sont proposées : Jet Ski, Tennis ,Bowling ,Karting, Voile, Mini-golf, Kayak de mer, Excursions maritimes etc





Itineraire et vols :





Destination aéroport de Seville (SVQ) ou Faro (FAO)





Plusieurs vols directs au depart de tous les capitales Internationales :





Vol Aller/Retour direct au départ :





de Lyon a partir de 100€

de Nantes a partir de 150€

de Nice a partir 140€

de Paris a partir de 200€

de Marseille a partir de 180€

de Toulouse a partir de 220€

de Geneve a partir de 180€

de Zurich a partir de 280€

de Bruxelles a partir de 170€

de Anvers a partir de 140€

de Rome a partir de 170€

Hofesh organise un package VOL + TRANSFERT ,Pour plus dinformation veuillez nous contacter.





Congrès Médico Dentaire & Juridique durant le séjour !!!





HOFESH ORGANISATIONS Note : 4.8/5 - 93 avis Excellent / https://fr.trustpilot.com/review/hofesh.fr