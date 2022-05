Wa Fidele GUE

Je suis Gue Wa Fidèle, j'ai 24 ans et je suis actuellement assistant chef de service suivi des conventions et contrats a la Direction d'Exploitation de CI-ENERGIES.

Apres de brillantes études primaire et secondaire sanctionnées par le Baccalauréat série E au lycée Technique d'Abidjan en 2010, j'ai intégré le prestigieux Institut National Polytechnique de Yamoussoukro précisément a l'Ecole Supérieure d'Industrie ou j'obtiens avec la mention Bien le diplôme de technicien supérieur en Maintenance Électromécanique.

Mes performances au cours des trois années de formation m'ont permis de gagner la confiance de la direction qui m'a proposer pour le cycle ingénieur a la faveur de la passerelle. J'ai donc intégré les Cycles Ingénieurs de Conception en Énergétique en 2013 où j'ai obtenu avec brio mon diplôme d’ingénieur en mars 2016.

De 2013 a 2016 j'ai effectué plusieurs stage dont celui de mon PFE a la Sir et deux autres de 2 mois chacun a ITCA.



Mes compétences :

Turbo Pascal

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Fusion

Autodesk Inventor

Autocad

Adobe Photoshop