Wael SAKHRI

Développeur full stack et formateur expérimenté avec une large palette de compétences orientées vers les nouvelles technologies et plateformes : Hybris, SOA, Spring Boot, AngularJS, Symfony...

Également convaincu par l'apport de l'agilité au sein de projets complexes, je m'intéresse aux méthodes agiles et aux valeurs qu'elles portent.



Certifié :



- Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer

- Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Component Developer



Mes compétences :

SQL

Android

PHP

Symfony

Java EE

Java

Ingénierie

Git

AngularJS

Hybris

Scrum