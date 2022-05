Wael SAKKA

J'ai obtenu mon diplôme de génie industriel de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Tunisie.

Je travaille actuellement en tant que chef service planification à la société AMI (Les Ateliers mécaniques industriels) à Sfax, Tunisie.

Mon travail m'a permis d'avoir des compétences en management et en gestion de projets. Je maîtrise les systèmes de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO) et les règles de gestion industrielle.

J'ai une capacité d'adaptation et un esprit d'analyse et de synthèse. j'ai aussi une capacité d'écoute et de dialogue avec des qualités relationnelles et de communication.



Mes compétences :

Kanban

WinDev

MFG/Pro

Lean management

Norme ISO 9001

Norme HSE

Microsoft Access

Gestion de projet

Lean supply chain

Microsoft Excel

Amélioration de process

Planification