Diversification, Originalité, Qualité, Tendance, réactivité, etc. Ce sont, aujourd’hui, les termes clefs du marché du vêtement.

Répondant à ce besoin, la plupart des clients multiplient les efforts pour varier les collections et changer fréquemment leurs vitrines.

Notre expérience dans l’industrie nous a conduits à créer une structure professionnelle spécialisée dans les prestations entre client et fournisseur opérant dans la MODE.

Quick service est conçu pour répondre à ce besoin. C’est une véritable interface entre marché et industrie. Elle arrive à servir aussi bien les DONNEURS D’ORDRE que les USINES, en les dégageant des travaux qui se trouvent en AMONT DE LA PRODUCTION et en prenant en charge le développement du PRODUIT.

Le client, soulagé de ce travail non négligeable, peut concentrer ses efforts dans le développement commercial de son produit et de son marketing

Nous maîtrisons tous les travaux de développement et nous connaissons les exigences des clients.

NOTRE ACTIVITE:

 Prendre en charge tous les projets de développement des nouveaux produits (lingerie-maillot de bain et maille) à partir d’une photo, estimation de STYLE, fiche technique :

 Conception du patron de base

 Adaptation du Patron en fonction du retrait matière

 Gradation des tailles

 Rectification du patronage

 Edition des tracés

 Transfert de patrons via Internet

 ETUDE DE CONSOMMATION MATIERE

 ELABORATION DE FICHE TECHNIQUE

 BAREMES DE MESURES

 ETUDE DE GAMME DE TEMPS

 ETUDE DU PRIX DE REVIENT INDUSTRIEL

 Conseiller, prendre en charge et mettre en place les programmes de production tout en assurant le suivi logistique et le contrôle qualité.

 Assurer un sourcing de matière et accessoires.



NOTRE FORCE:

 Répondre RAPIDEMENT à toute demande de client à un prix très compétitif.

 échantillonnage, établissement des patronages, gradation, recherche des tracés montage des collections, élaboration des dossiers techniques, étude des prix de revient, etc.).

 Une station CAO est prévue dans notre bureau d’étude pour assurer une fluidité et RAPIDITE dans le traitement des dossiers clients. Nous utilisons les logiciels les plus connus et nous disposons des interfaces pour la traduction dans tous les langages de CAO.

La Société / Coordonnées

NOM ET RAISON SOCIALE : QUICK SERVICE

E-MAIL : waerkoko@yahoo.fr

quickservicedeveloppement@yahoo.fr

CONTACT : Mme Waer kaouther



Conception