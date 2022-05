Avocate au barreau de Paris depuis 2011, j'interviens principalement en droit pénal afin d'assurer la défense tant d'auteurs d'infraction pénale, que de victimes. Je gère également régulièrement des dossier en droit de la famille, en droit commercial et en droit des contrats.



Grâce à une une thèse effectuée sur le thème de la responsabilité pénale des décideurs publics notamment dans le cadre d'affaires de santé publique et d'accidents et de catastrophes naturelles, j'ai pu par la suite acquérir une expertise professionnelle dans ces domaines.



Je me suis également tournée vers la défense des victimes de préjudice corporel et intervient également en droit des personnes, de la santé et /ou l'environnement et des risques industriels.



Enfin, j'ai développé une compétence singulière en gestion des risques juridiques, de l'éthique des affaires et de la compliance.



Mes compétences :

Gestion du risque

Compliance

Éthique

Responsabilité sociétale des entreprises

Droit pénal