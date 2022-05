Je suis wafa benyahia de Constantine, je suis journaliste de formation. j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication , une licence en langue anglaise et un master en langue anglaise. mon amour pour le métier du journalisme m'a beaucoup aidée pour faire une expérience a la télévision algérienne comme animatrice. aujourd’hui, je travail a la direction de la culture de Constantine et mon objectif et d’être la première présentatrice du journal en Algérie.



Mes compétences :

Présentatrice

Traductrice