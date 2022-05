Wafa BOUSSADA

Ingénieure en génie électrique_automatique

solides connaissances dans le domaine de génie électrique en général et plus particulièrement l’électronique, l’automatique, les automates programmables, la commande et le contrôle de différents systèmes électriques et la robotique.

une large connaissance sur le domaine de la maintenance industrielle et l’instrumentation

Stage de Projet de Fin d’Etudes : Développement d’une supervision pour la gestion des unités de production d’acide sulfurique - Groupe Chimique Tunisien (GCT-Gabès) {- Programmation Interface Homme-Machine (IHM) (logiciel Indusoft Web Studio) Acquisition des mesures en temps réel - Développement des boucles de régulation PID - Développement des interfaces de gestion de défauts }

Compétences techniques :  Automates programmables, informatique industrielle, robotique, commande et régulation des procédés industriels  Programmation des microcontrôleurs, programmation des cartes ARDUINO  Projet : Etude et réalisation de l’oscillateur non linéaire de Van der Pol

Connaissances informatiques :  Bureautique : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access  Langages de programmation : C, C++, Turbo Pascal ,VHDL

 logiciels : Matlab/Simulink, LabView, ISIS/ARES, Indusoft Web Studio, Solidworks,Simulateur Cheddar ,RS Logix500,STEP7,MICRO C

Je suis à l'écoute à toute opportunité :)



Mes compétences :

Simulink

Microsoft Word

MATLAB

Microsoft PowerPoint

Ares

Arduino

Isis

SolidWorks

PSIM

C++

C Programming Language