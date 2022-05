Wafa EL MECHHANI

Étudiante en 2ème année DUT Mesures Physiques et admissible à l'école d'ingénieur Polytech Paris Sud en alternance, je recherche un contrat d'apprentie ingénieur matériaux de 36 mois à partir de septembre 2015.



Ma recherche s'étend à toutes les entreprises du secteur industriel :

- Nucléaire : AREVA, EDF, CEA

- Agro-alimentaire : Danone, Nestlé

- Automobile : PSA, Renault, Faurecia

- Aéronautique : Thales, Airbus, Safran, Dassault

- Spatial : Zodiac, CNES, Snecma

- Défense : CEA DAM, Sagem, EADS

- Transport & Ferroviaire : SNCF, RATP, SNCB

- Energie : Total, IFP, Spie

- Télécommunications : Orange, SFR, Bouygues

- Optique : Essilor

- Matériaux : Areclor Mittal, Alstef, Saint Gobain

- Chimie : Sanofi

- Bâtiment : Vinci, Eiffage, Bouygues, Colas

- Médical & Biomédical : Siemens



Je suis motivée à m'exercer, à imaginer, concevoir et tester de nouveaux produits ou améliorer ceux qui existent déjà tout en surveillant la fabrication en usine et en veillant au respect des délais, des règles de sécurité et des coûts.





Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Apple Mac