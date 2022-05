Wafa GHOZLANI

* Calcul MRB (statique, fatigue, TolDom et SRM)

* Calcul de fatigue des structures aéronautiques

* Calcul de structure par éléments finis sur Patran Nastran

* Calcul numérique en mécanique des fluides (ANSYS, COMSOL)

* Conception et Validation de bancs de mesures

* Conduite d'expériences

* Maîtrise de divers techniques expérimentales

* Maîtrise de divers outils informatiques de simulations numériques et de programmation



Comptétences théoriques:

* Résistance des matériaux et calcul de structures.

* Mécanique des fluides, Aérodynamique, Thermique, Thermodynamique théorique et appliqué, Génie climatique.

* Analyse numérique et programmation.

* Electronique, Electrotechnique, automatique.



Techniques expérimentales :

* Mesure de vitesse : Anémométrie fil chaud, Vélocimétrie par images de particules (PIV), tube de Pitot.

* Mesure de Température : Thermocouple, sonde résistive

* Mesure Pression : Capteurs piézorésistifs, Colonne d’eau, Manomètres différentiels.

* Essais en Soufflerie



*Informatique:

* Système d’exploitation : Windows, Unix.

* Langages informatiques : C, Turbo Pascal.

* Logiciels : Patran Nastran, SAFE, Ansys (Fluent, Gambit), Comsol, Matlab, AutoCAD, Maple, Octave.



Langues :

* Français : bilingue.

* Anglais : lu, écrit et parlé (Rédaction d’articles scientifiques)



