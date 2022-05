Wafa HAMMOUDA- ISTQB CERTIFIED

Formatrice ISTQB

Nom de lentreprise Ghazela Technology Academy

Dates demploi déc. 2019 Aujourdhui

Durée demploi 8 mois



Formation ISTQB

Nom de lentreprise EXPERTEAM

Dates demploi oct. 2019

Durée demploi 1 mois

LieuTunisie

Analyse et conception de tests (base de test, la testabilité des exigences, les conditions de test, les données de test, linitialisation de lenvironnement de test et la traçabilité bidirectionnelle entre les bases de test et cas de test).

Préparation des procédures des tests fonctionnels

Implémentation et exécution de test.

Analyse des résultats et identification des écarts

Reporting

Gestion et suivi des bugs: Détection des anomalies - Analyse des bugs trouvés - Repérage des correctifs à lorigine des régressions - Déclaration des anomalies avec toutes les informations nécessaires à leur reproduction Test des versions livrées contenant les correctifs Validation des correctifs et des versions livrées.

Rédaction du cahier de tests

Outils de tests : TestLink, Selenium

Production Engineer

Nom de lentrepriseL EONI

Dates demploi sept. 2017 sept. 2019

Durée demploi 2 ans 1 mois

LieuTunisie

Définir les exigences du client

Ecrire le scénario de dessin technique

Valider les dessins techniques avant la production et le premier échantillon du câblage

Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats constatés

Ecrire un rapport de synthèse pour les parties prenantes

Evaluer et vérifier la matrice dévaluation de câblage avec le client

Gestion de projet (étude de la capacité du processus)

Faire les mesures préventives (assurance qualité et amélioration continue)

Traitement des réclamations internes et externes

Optimisation et études du temps de fabrication (gestion de temps)

Participation à des QRQC/GRP (groupe de résolution de problèmes) et des réunions de risque pour les nouveaux projets (AMDEC) et changement technique

Participer avec la direction dans les réunions de gestion et optimisation de processus

Maitrise des méthodes et de