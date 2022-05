Wafa JAMALEDINE

Les entreprises ont besoin de relais opérationnels qui puissent agir efficacement avec le plus grand discernement et ceci, dans les meilleurs délais. C’est vers cet objectif que nous faisons chaque jour porter nos efforts !



Parce qu’avoir différents interlocuteurs est difficile à gérer, WfCommunication réunit l’ensemble des compétences nécessaires à l’expertise marketing et commerciale.



La réunion d’un savoir faire stratégique lié à une structure très opérationnelle permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne du processus de création de valeur.



Réflexion stratégique, étude d’usage ou de satisfaction, opération de développement commercial, opération de marketing direct, énergie renouvelable au Maroc, télécoms, web ... Autant de problématiques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement.



Dans un contexte évolutif, notre vocation est d’être votre partenaire le plus réactif possible !



Mes compétences :

Diplomatie