Wafa LAABIDI

Développeur Web avec une bonne formation technique en conception et développement de logiciels. Peut comprendre rapidement les besoins de l'entreprise, puis les traduire en exigences fonctionnelles. Peut gérer plusieurs projets dans un environnement rapide et axée sur les délais. Un apprenant rapide et peut facilement acquérir de nouvelles compétences



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Web analytics

Développement web

Community management

Systems Development

HTML5

Cascading Style Sheets

jQuery

Object Oriented Analysis/Design

Personal Home Page

Bootstrap

Front End

Back End

JScript

Java 2 Enterprise Edition

JavaScript

Merise Methodology

MySQL

SQLite

Symfony

TWING

UML/OMT

Ubuntu