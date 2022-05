Wafa LAGILI

Parcours universitaire : Maîtrisard (Bac+4) de l'Institut Supérieur de Gestion de tunis -ISG- Promotion 2003.

Spécialité: Entrepreneuriat et Gestion des projets

Mastère Spécialisé en Création des Entreprises et Management de l'Innovation de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis -ENIT- Nov.2005

Parcours professionnel: Responsable Administratif Financier depuis 10/2003

Responsable Qualité depuis 01/2006

Vie associativé : Membre Fondateur de la première Organisation Locale Membre-OLM- (fait partie de la Jeune Chambre Internationale) dans une université en Tunise: OLM de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis et Vice Président Chargé de la formation et developpement année 2006.

Candidate pour le poste de Président de l'OLM en 2008.

Centres d'intérêts: Politique, cuisine, agriculture