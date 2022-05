Wafa LATIF

En tant qu'éducatrice, j'ai décidé de travailler avec une ONG italienne dans les projets de développement. ma fonction et d'assurer la coordination et le suivi des projets. ces derniers sont dans les domaines de l'alphabétisation, sport, éducation et sensibilisation.

nos projets vise à promouvoir l'enseignement l'éducation et l'épanouissement des enfants dans les écoles primaires et ceci dans le but de lutter conte l'abondant scolaire.



Mes compétences :

assidue

Communication

Rigoureuse

Sens de la communication