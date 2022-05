Wafa MERSOUL

Lauréate de l'ENCG SETTAT, actuellement je suis responsable de la chaîne logistique export et Administration des ventes, mon objectif c'est l'optimisation des coûts à travers l'application de nouvelles méthodes et techniques pour l'amélioration du chiffre d'affaire de l'entreprise.

Mon rôle est d'organiser l'expédition de marchandise, de piloter sa circulation, je suis en contact permanent avec commerciaux et transporteurs et autres

Je suis à la recherche d'une opportunité de travail

wafamersoul@yahoo.fr



Mes compétences :

autonome

Créative