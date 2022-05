Wafa MLIKI

Je suis un élève ingénieur en INSAT ,spécialité réseau informatique et Télécom option sécurité informatique ,je suis toujours parmi les premiers dans mon parcours ,je travaille fort et j'apprends vite .Je suis à l'écoute d'une opportunité de travail.

Je suis très motivé ,autonome ,résistance et j'ai l'esprit d'équipes , et j'aimerais bien avoir l’opportunité pour vous montrer tous mes qualités humaines et techniques .



Mes compétences :

SQL

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Java

HTML

C++

C Programming Language

Configuration et administration materiel cisco

Réseaux sans fil

Plannification réseau

Haute disponibilité

Calcul parallée

Réseaux locaux

VHDL

IHM

Optimisation

Data mining

Métaheuristique

Sécurité des systèmes d'information

Réseaux informatiques & sécurité

Administration système

Systéme temps réél

Conception UML

Recherche Opérationnelle

Méthodologie

Communciation numérique

Cryptographie

Traitement du Signal

Traitement d'images

R-studio

Simulink

Weka

UPAAL

Scilab

Entreprise Architect

GNS3

NS2

WampServer

NetBeans

Eclipse

Wireshark

GNU/Linux

R

Android

Java EE

PHP

VMware

Python