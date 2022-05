Wafa SAFRAOU

Je suis jeune diplomée d'un master 2 en chimie de l'université Pierre et Marie Curie Paris 6 (Jussieu).Je recherche donc un poste d'ingenieur chimiste.



• 1 an d’expérience en laboratoire.



• Maitrise des voies de synthèses organiques.



• Maitrise des techniques de purification et de caractérisation (chromatographie et spectroscopie) : RMN (théorique et pratique), HPLC (théorique et un peu pratique), GC (théorique et un peu pratique), MS (théorique),



• Connaissances dans la synthèse inorganique de matériaux hybrides (méthode sol-gel).



• Physicochimie des émulsions.



• Microscopie optique (pratique), microscopie électronique (théorique), spectroscopie infrarouge (pratique).



• Méthodes de traitement de l’eau et la chimie verte (utilisation de produits moins toxiques pour l’environnement).



• Management des risques chimiques industriels :

- Sécurité industrielle (calcul point éclair, VLE/VME, LII/LSI, méthode de CHETAH et de JOBACK),

- Méthode d’analyse des risques chimiques (Méthode HAZOP, AMDE/AMDEC (indice de criticité), arbre des causes, de défaillances, d’événement, APR, Nœud papillon),

- Règlementation et contrôle (REACH, système SGH/CLP, directive SEVESO).





• Maitrise des logiciels Chemdraw, SciFinder, Word, Works, Excel, PowerPoint.



• Qualités : consciencieuse, organisée, rigoureuse, ouverte, aime le travail en équipe et capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Analyse des risques

Chemdraw

Chimie

Chimie analytique

Chimie organique

Chimie pharmaceutique

Management

Management des risques

Méthode d'analyse des risques

Organisée

Reglementation

Risques Chimiques

Scifinder

Sécurité

Sécurité industrielle

Organisation