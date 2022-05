- Licence en Sciences Economiques option: Finance, Monnaie et Banques

Bac + 4, graduée 3ème de promo. 2009

- Licence en Anglais option: Littérature et civilisation ( + Allemand 2ème langue ) Bac + 3, System LMD, 2011

Formation :

- Certificats de succès en Informatique: Bureautique niveau 01 et 02 6 mois:

( Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher, et internet.. )

- Certificats de succès en Allemand: 6 mois

- Stage à la banque BEA (banque extérieur d’Algérie/ département d’exploitation / crédits à la consommation) 3 mois

Langues maitrisés:

- Anglais, Arabe, Français & Allemand : parler et écrire (Parfaitement) /traduction et interprétation Quadrilingue.

Expérience

- 1- Manager Assistant à SEJONG CORP (Elec&Instrum) compagnie COREENNE , 9 ( neuf ) Mois Taches de poste : - Assistante de direction - Interprète/ traductrice Trilingue : Anglais - Français - Arabe - Financier : gestion de Paie, calcules CNAS, CACOBATH, IRG, G50 - Acheteur de Matériel ( achats, traduction/interp, commandes de service…) - Chargé de dédouanement de matériel (documents, traduction des factures, transit..)

(PROJET : Tirage de câble électrique ; Samsung Engineering; Raffinerie de Skikda)

- 2- Manager Assistant à MESSITRANS.SARL

11 ( onze mois) : Taches de poste : - Assistante de direction /Secrétaire/Interprète traductrice - Chef du Personnel RH - Service Commercial (facturation, commandes de services ..) - Financier : Analyse financière ( prix, coûts et charges ..), gestion de Paie, calcule CNAS, CACOBATH, IRG, G 50... - Déclaration du personnel CNAS, CACOBATH

- Marketing, offres et prospectus, suivie de clientèle

-3- QC Assistant à KUMYI CONSTRUCTION (ISOLATION & PEINTURE) compagnie COREENNE

04 ( quatre mois ) Taches de poste : - Interprète/ traductrice Trilingue : Anglais - Français - Arabe - Manipulation et analyze des Drawings et plans des pipes et materiel sur Pc

(PROJECT : Isolation et peinture ; Samsung Engineering; Raffinerie de Skikda)



-4- COMPTABLE à SIS CONTRACTING

06 Mois - à jour Taches de poste:

- Finance : gestion de Paie, calcules CNAS, CACOBATH, IRG, G 50,Déclaration du personnel

- gestion de la CAISSE ( caissier )/ COMPTABILITE ( PC comptabilté)

- Service Commercial (facturation, commandes de services ..)

Autres:

- Contrôle parfait de l’outil informatique et les langues

- Multi traduction et interprétation

- Connaissance de la procédure de dédouanement de matériel

- Sens de responsabilité et d’organisation