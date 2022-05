Wafaa BOUGHANBOUR

Ayant une formation de master filière : Automatique, traitement de signal et informatique industrielle .j'ai acquis une première expérience professionnelle au sein de l’Office National des Chemins de Fers ensuite une deuxième expérience a la Société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage, qui m’ont permis de développer mon sens de contact, de l'organisation et de la responsabilité.



Très intéressé à découvrir et vivre une nouvelle expérience professionnelle, capable de susciter chez moi le sens du challenge et de réussite.



Je suis très ouvert au monde extérieur, curieux, soucieux de me perfectionner, de m'adapter. J'ai un désir très profond de réussir mon projet professionnel.







Mes compétences :

Automatismes industriels

Gestion des stocks

Logistique