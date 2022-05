Wafaa EL MOUJAOUI

Des compétences techniques. Je possède de larges compétences marketing : marketing études, marketing produit, stratégies de marque et marketing opérationnel, j’ai appris l’importance d’une bonne connaissance du secteur d'activités et du process de production du bien ou du service. Je garde toujours en tête le budget et favorise le dialogue avec la direction.



Des qualités personnelles. En lien direct avec la stratégie de l'entreprise, j’ai développé un certain goût du concept ainsi qu'une aisance pour les manier. Je sais prendre du recul et garde en tête qu’il faut anticiper les évolutions futures. Mon intelligence conceptuelle s'associe à de bonnes qualités opérationnelles qui aident à la mise en œuvre des projets auxquels je prends part.

Je suis pragmatique, mais également créative: sur le plan formel, je fais émerger de nouvelles idées, de nouveaux messages. Je dispose d'un leadership naturel et d'une autorité de compétences qui passe par une légitimité sur les principaux chantiers du marketing. J’ai souvent animé des équipes pluridisciplinaires. Diplomate et dotée d'une bonne empathie, j’affirme les priorités de la stratégie marketing.



Aujourd’hui, j’ai beaucoup à apprendre de vous.





Mes compétences :

Conseil en management

Informatique

Marketing relationnel

Gestion de la relation client

Team building

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit