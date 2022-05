Wafaa KHAOULANI

Wafâa KHAOULANI est coach professionnel certifiée, consultante et formatrice en management, communication et développement personnel et membre de Maroc Coaching.

Titulaire d’une licence en sciences économiques et diplômée du cycle supérieur de gestion à l’ISCAE, elle a intégré le monde de l’entreprise. Riche d’une expérience de 18 ans en tant que manager, elle a exercé la fonction de DAF, puis celle de DRH.

Mue par le souhait d’utiliser tout son potentiel et soucieuse d’exploiter en même temps sa connaissance de l’entreprise, elle se tourne naturellement vers le coaching et se forme au coaching individuel à l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) et suit une deuxième formation en coaching professionnel et d’équipe à l’Ecole des métiers de coaching de Casablanca (EMECC).

Dans le même temps, son partenariat avec d’autres cabinets de coaching de la place lui a permis aussi d’intervenir dans des projets majeurs d’accompagnement humain du changement.

Par ailleurs, elle est depuis plus de cinq ans dans le domaine de l’enseignement et de la pédagogie, formatrice dans des instituts d’enseignement supérieur et au sein des entreprises.

En contact direct avec les étudiants, elle a senti le besoin pressant de l’intervention du coaching pour accompagner les jeunes en décrochage ou en difficultés scolaire, familiale et sociale. C’est alors qu’elle décide de se former au coaching scolaire et des jeunes pour soulager l’inquiétude des parents face à la scolarité de leurs enfants et apporter une aide précieuse aux jeunes.







Mes compétences :

Ressources humaines

Développement personnel

Management

Communication