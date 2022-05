Wafaa RADI

A l'ENCG Casablanca j'ai largement appréhendé la notion de l'investissement en soi. Un investissement encore enrichit et consolidé par le biais d'une panoplie d'occasions professionnelles que j'ai eu l'opportunité de décrocher. En effet, j'ai effectué plusieurs stages qui m'ont permis de développer mes compétences dans le domaine de la finance en particulier et avancer dans le domaine de l'audit et contrôle de gestion. Ces compétences techniques ont été accompagné par l'acquisition d'autres aptitudes tel que la communication et les techniques de rédaction que j'ai su améliorer finement et professionnellement.



Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Visual Basic

Contrôle de gestion

Gestion de trésorerie