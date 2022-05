Wafaa TAHA

Tout d’abord, je tiens à vous présenter succinctement mon parcours universitaire qui a été marqué par mon intégration à l’école nationale des sciences appliquées de Marrakech après avoir eu un baccalauréat en sciences mathématiques et qui été achevé par l’obtention de mon diplôme d’ingénieur d’état en Réseaux et Télécommunications.



Il s’agit de la première école publique à Marrakech formant des ingénieurs d’état dans les filières suivantes : Réseaux Télécoms, informatique, électrique, et industriel.



Faisant partie de sa première promotion (promo 2006), je suis à la recherche d’un poste qui pourrait correspondre à mon profil et mon savoir faire.



Parmi les expériences que j’ai eu le plaisir d’acquérir, je cite les stages que j’ai dû effectuer à l’OCP-Casablanca, Intelcom-Casablanca et enfin mon stage de fin d’étude à l’IEMN-DOAE : Institut d’Electronique et de Microélectronique et de Nanotechnologie à l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis à Valenciennes en France, et qui consiste à concevoir et réaliser une chaîne de transmission émission réception basée sur la technologie UWB (Ultra Wide Band).



De plus, outre ma formation, mes atouts sont mon esprit d’équipe, mon dynamisme ainsi que mon sens de l’organisation.



Mes compétences :

Data processing

Informatique

Networks

Processing

Télécommunication