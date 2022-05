Wafaa ZOUBAIDI

Ayant capitalisé une expérience de plus de 25 ans dans l'Education et la Formation (Enseignement, coordination nationale des BTS Tertiaires, Refonte des programmes (lycée et BTS), pilotage du projet BTS privé, Création de nouvelles filières BTS, membre de la commission d'examen du Baccalauréat (TGA) plus de 20 ans, plusieurs fois Présidente des jury d'examen du BTS Gestion PME/PMI et Action Commerciale, je termine mon parcours au Ministère de l'Education Nationale pour entamer la réalisation d'un projet personnel qu'est la création d'un cabinet de formation "SOLUFORMATION, lifelong learning". Eh oui, L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE reste indispensable et s'applique à tous les niveaux d'éducation et de formation et concerne toutes les étapes de la vie.

L' expertise de ce cabinet :

- Préparation au métier d'enseignant du Préscolaire au Secondaire qualifiant

- Audit administratif et pédagogique des institutions scolaires privées

- Animations de séminaires de formation aussi bien pour les institutions pédagogiques que pour les entreprises