Wafae EL FJIJI

L’objectif de cette filière est de former des ingénieurs " géoinformaticiens cartographes gestionnaires de l’information spatiale" polyvalents, qui s'intéressent prioritairement à l'organisation, au traitement, à la gestion et à la production des données géographiques et environnementales au moyen de la cartographie, de la télédétection, de l'analyse spatiale quantitative et des systèmes d'informations géographiques.





Ce programme permet à l'étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences en Géoinformation et les technologies de l’information requises pour la mise en place d’infrastructures informatiques de pointe au service de la donnée géospatiale.