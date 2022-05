Wafae HAMARERRAS

Je travail avec une association au maroc (AMIS)

je suis L assistante administratif juridique et financiere

on 'a un grand projet depuis 2010 'une nouvelle approche pour la protection d 'enfance'

on 'a fait les diagnostiques de toute les établissement de la protection sociale au région de rabat kénitra

et on a former les travailleur sociaux dans le domaine de la protection sociale

et je suis la coordinatrice de association khamsa au vondeouvre france

chaque année on a un projet au maroc

projet (école pour tous)

et maintenant je fait une etude (la situation de la protection social au maroc)