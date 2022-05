Wafae KAMRANI

Etudiante à l’université Rennes 1, en master 2, gestion de production logistique et achats parcours Management de la Mobilité Durable, et titulaire d’un diplôme d'Ingénieur d’Etat en logistique à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, je suis aujourd'hui à la recherche active d'un stage de fin d’études d'une durée de 6 mois, à partir de fin Mars, dans le domaine du transport/logistique.



Mes compétences :

Bookkeeping

Econometrics

Forecasting

Project Management

Revenue Management

ALTRAN

Adobe Photoshop

Autocad

Big Data

C++

Data Mining

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Personal Home Page

SQL

Solidworks

Visual Basic .NET

Visual Basic for Applications