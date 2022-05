Wafah BEN-TAIEB

Je suis éducatrice spécialisée et référente handicap depuis plusieurs années. L'obligation de la loi du 11-02-2015 d’accueillir des personnes en situation de handicap j'ai pu constater que les personnes ne savait pas se positionner et du coup étaient dans une relation embarrassée . J'ai crée une intervention qui permet d’accueillir et de sensibiliser le personnel de vos structures pour qu'ils puissent être forme dans un plan de perfectionnement à vivre bien dans ces situations.