Wafia AMIRAT

Titulaire d’un master en écotoxicologie et un master en biodiversité et gestion de l’environnement je suis en recherche d’emploi qui me permettrait d’intégrer une équipe afin d’apprendre, mettre en pratique mes connaissances acquises durant mon parcours pluridisciplinaire et développer des nouvelles compétences. Ma flexibilité, ma mobilité ainsi que l’ouverture de mon esprit seront mes atouts afin de mener à bien les taches et missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Microsoft Office

GC/MS

Accelarated Solvent Extractor

QGIS Logiciel SIG - Système D'information Géograph

Langage De Programmation R

Minitab - Logiciel De Statistiques-