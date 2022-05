Bonjour,

je m'appelle wagih Assi Oumar Faye je suis titulaire d'une licence en Carrières Judiciaire à l'ucad et présentement je fais mon Master en Banque Finance et Assurance à l'ENSUP AFRIQUE.

j'active dans la vie professionnelle comme conseil commerciale de la coopérative d'habitat "UN TOIT POUR SOI". C'est un métier que j'aime beaucoup trop dans la mesure ou je me retrouve dans la relation client parce que je suis Serviable et je souhaite le continuer. De surcroit naturellement j adore l’être Humain. Vive la paix vive la compassion dans le monde



Mes compétences :

CONSEIL COMMERCIAL AU PCCI SENEGAL

Business development