Wagner MATHIEU

Titulaire d’un doctorat en chimie organique, je justifie, dans ce domaine de compétence, de 5 années d’expérience. Consciencieux, autonome, je dispose de compétences pluridisciplinaires en synthèse organique appliquée et en chimie analytique justifiées par l'accomplissant de divers projets scientifiques interdisciplinaires. Fortement adaptable, j'ai ainsi pu apporter des réponses pragmatiques aux problèmes auxquels j'ai pu être confronté sur des projets de R&D, qu'ils soient d'une approche fondamentale ou plus appliqué guidée par des objectifs à forte visibilité.



Mes compétences :

Pluridisciplinarité en synthèse organique

Méthodologie en synthèse et catalyse assymétrique

Chimie de coordination et supramoléculaire

Enseignement universitaire-chimie Organique

Enseignement dans le secondaire

Logiciels d’édition de molécules chimiqu

Maîtrise d'outils analytique