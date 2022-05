WAGO CONTACT est leader dans la fabrication de systèmes de raccordement innovants à ressort.

Cette entreprise familiale appartient au groupe allemand WAGO Kontakttechnik GmbH & Co, qui existe depuis trois générations. Depuis plus de 50 ans, nous vivons les "Innovative Connections" et sommes à l'origine de nombreuses innovations devenues des standards dans les secteurs industriels et tertiaire, comme le tout premier système d'entrées sorties déportées modulaire et la toute première borne de raccordement à connexion ressort, sans vis.

Envie d'innover ? Rejoignez-nous !



Mes compétences :

Electrotechnique

Électricité industrielle

Automatisme