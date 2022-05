Wague HAMADI GATTA

Attaché d'enseignement et de recherche à l'université Paris 13 et élève-avocat à l’école professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Je suis également membre de la Société Française de Droit Aérien et Spatial.









…………………FORMATION UNIVERSITAIRE

Formation ……



2011-2012 : -Élève-avocat à l’École de Formation des Barreaux de la Cour d'appel de Paris

28 – 11 – 2008 -Obtention du grade de DOCTEUR EN DROIT PRIVÉ, sous la direction du professeur Philippe DELEBECQUE - -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Mention très Honorable et Félicitations du jury à l’unanimité.

…………………ACTIVITES DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS









PUBLICATIONS

2011 – « Le transporteur de fait : contribution à la théorie du transport » ouvrage paru chez à les Presses Universitaires d’Aix-Marseille, préfacé par le Professeur Philippe DELEBECQUE.