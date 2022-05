Wahab HAFID

Bonjour de la Slovaquie...



Je m´appel Wahab je suis d´origine Algérienne et je vie en SLOVAQUIE depuis 1998 ,après l´obtention du magistère en management stratégique j´ai tenté ma chance de travailler en Slovaquie...Après l’intégration de la Slovaquie dans L´EU et l´arrivée des investisseurs français comme le Groupe PSA (Peugeot Citroen), Faurecia,Vinci,Valeo,cela m´a donné l´opportunité de travailler pour une entreprise Slovaque d´électricité et aménagement comme chargé d´affaire responsable du client PSA...suite a une bonne expérience avec une clientèle française ,j´ai crier ma propre boite dans le consulting et la recherche des affaires pour des entreprises Slovaques en France et un peut ailleurs ..si vous cherchez des opportunités en Slovaquie ,des Fabricants,des clients n´hésitez pas a me contacter..



votre partenaire WAHAB



Mes compétences :

Communication

Intuition

Vente

Business development