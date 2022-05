Wahab MELHAOUI

Universitaire , troisième cycle, Faculté des sciences économiques de Rennes, Département politiques économiques

Professeur de sciences économiques , aide à la décision, organisation, communication, conduite de projet, gestion de l'information, gestion informatique en BTS

Organisation de concours d'orthographe depuis 2000 au profit des étudiants de BTS com, assistant de gestion Pme-Pmi, tourisme et assistant manager et d'économie sociale et familiale

Concours parrainé par Bretagne-Région et de Grandes Entreprises



Mes compétences :

Théorie monétaire

Informatique de gestion

Organisation d'évènements

Aide à la décision

Conduite de projet

Economie générale

Economie d'entreprise

Théories des taux d'intérêts

Gestion des stages professionnels

1987-2004 Organisation d'échangs Ecole-Entreprise

Organisation

Communication

Gestion de l'information

Ressources humaines

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Comité d'entreprise