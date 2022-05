Wahab MESRANE

Jeune Diplome de Licence en lettres Anglaise de l'Université de Béjaia promotion 2004.Ayant BAC serie Science de la nature et de la vie.J'ai effectué des stages en Anglais des affaires (Business English)- Stage en psychologies de l'enfant et de l'adolescent. Ainsi qu'une formation en didactique des langues a l'Université de Béjaia. J'ai enseigner l'anglais (langue étrangère) pendant une année au lycée et 06 mois au sein d'un centre de formation.

Etant recruté au sein de l'ENTP depuis juin 2006 comme chargé de communication.

Sens de responsabilité. Apte a derriger un poste de poste responsabilité.



Mes compétences :

Coordination

Documentation

Forage

Gestion de la documentation

HSE

Traductions