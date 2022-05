Wahbi BEN AHMED

La maîtrise de la production et des matières premières, sont indispensables pour assurer la qualité du produit et respecter la réglementation. Ainsi, l’industrie développe et met en place différentes techniques analytiques afin d’encadrer et suivre les procédés de fabrication.



Au cours de mes différentes expériences, j’ai acquis une expertise dans de nombreuses techniques analytiques, en Chromatographie (HPLC, CPG), spectrométrie de masse et spectroscopie (ICP, RMN, IR, Raman). Ainsi que dans les principes de validation et qualification de méthode analytique.



Mes aptitudes me permettent d’assurer pleinement la gestion de différents projets en autonomie et d’assuré la communication autour de l’interprétation de mes résultats.



Je souhaiterais aujourd’hui mettre à disposition mes compétences dans la gestion de projet en chimie analytique. Je suis ainsi ouvert aux différentes opportunités, préférentiellement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Mes compétences :

Développement de méthode

Transfert de méthode

Veille technologique

Résonance magnétique nucléaire

Analyse de données

Gestion de projet

Analyse élémentaire

Spectrophotométrie

Validation de méthodes analytique

Qualification de méthode analytique

Chimie analytique

Chromatographie liquide

Chromatographie gazeuse

Chromatographie

Spectrométrie de masse

Spectroscopie

HPLC MS