Wahbi RAYES

Ingénieur de formation Réseaux et Sécurité, certifié CISCO et Chef d'équipe.

Doté d'une forte expérience dans le support IT et l'administration des environnements Systèmes et Réseaux basés sur les technologies CISCO, JUNIPER, FORTINET ainsi que la gestion des systèmes de messagerie, de l'Active Directory Microsoft, de l’infrastructure VMWARE



Mes compétences :

Network Administration

LAN Switching

Fortinet

UTM

Network Design

Wireless Networking

Teamwork

Network Security