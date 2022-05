Wahib DKAKI

Ayant validé mon Master 1 à l’Institut Supérieur du Commerce mineur Management des Systèmes d’Information. Cette formation me permet d'acquérir une double compétence en Business et en gestion des technologies.



Je suis disponible maintenant pour un stage de césure en gestion de projet SI.

N’hésitez pas a me contacter si mon profil vous intéresse



Mes compétences :

PCIE

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

HTML

Cascading Style Sheets

Gestion de projet

Système d'information

Business planning

Management

Communication

Marketing

Réseaux sociaux

Relationnel

Adaptabilité

Dynamisme

Esprit d'équipe

Organisation

Gestion du risque

Esprit d'initiative

Rigueur