Wahib GUERFAL

Depuis plus de 14 ans, ma carrière professionnelle a toujours été orientée vers le développement durable et en particulier en aquaculture en tant que Responsable management qualité, hygiène, sécurité et environnement et la responsabilité sociale



Mes compétences :



Mise en place des normes GLOBAL GAP aquaculture v.5.2 ;

Aquaculture Stewardship Council Standard Version 1.1(2018)

Friends of the sea ; ISO 22000 v.2018; ISO 9001 v.2015; ISO 14001 v.2015; ISO 45000 v.2018;SA 8000 v.2014; HALAL (NT 124.66(2020)); SA 8000v.2014



autres compétences:



auditeur, consultant et formateur des systèmes de management qualité hygiène sécurité et environnement, sécurité des denrées alimentaires

étude des projets aquacoles

amélioration des performances techniques des sociétés d'aquaculture