Wahiba BAROUDI - TAHAR

Je suis actuellement à la recherche d'emploi après une première année de Fac de Droit, j'ai effectué une formation qualifiante pour devenir assistante juridique. J'ai donc à la suite de ma formation été assistante secrétaire juridique. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé sur diverses fonctions différentes et j'ai eu plaisir à les entreprendre. Même si j'ai essentiellement travaillé dans le secteur administratif, deux emplois m'ont permis un épanouissement professionnel particulier, notamment les emplois au sein d'un lycée et d'une école maternelle, ce contact avec les enfants m'ont permis de me retrouver et surtout de mettre en valeur mes qualités personnelles au profit de ma profession. En effet, au-delà de ma formation dans le secteur administratif et des savoirs faire que j'ai acquis lors de mes expériences professionnelles, j'ai aussi des qualités humaines sociales que j'aimerais mettre au profit de mon futur employeur qui saura me faire confiance, car tout est basé sur une relation de confiance au départ.



Mes compétences :

Microsoft Word

Aisance relationelle

Réseaux sociaux

Intrrnet