Wahiba FIAK

Après 7ans d'expérience sur le terrain ;3ans avec l'élevage et l'alimentation,la mise en place et le dépistage et vaccination,je me suis intéressé aussi pendant 4 ans à l'inspection d'hygiène et les viandes rouges au niveau des abattoirs,cette expérience acquis m'a pousser à voir loin et à vouloir évoluer ,et exploiter mes motivation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et le marketing,donc j'ai intégré un laboratoire pharmaceutique santé humaine après un entretien d'embauche,ou ils ont percé mes ambitions et mes motivations.

Je ne me suis pas arrêté là j'ai même intégré un institut international conventionné avec PGSM paris ou je préparé un master spécialisé MBA en marketing management,et cela pour pouvoir élargir mes chance d'intégrer des organismes prestigieux et des postes selon mes compétences et motivations(GRH,direction commercial et marketing,chef de produit....) et surtout vouloir atteindre mes objectifs



