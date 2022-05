Wahiba HALI

Je suis gérante de ma société de Sous-traitance en Architecture et Décoration j'ai une expérience de 27 ans, je fait les décomptes, le suivie des chantiers et la création des objets d'art et immobiliers, pour vos bureaux je vous propose une grande gamme de store rideau pour bureau et pour domicile, peinture décorative, papier peint, Stickers, et je fait aussi du commerce international, si vous chercher n'importe qu'elle produits ou engin de travaux public, faite appel à moi et je ferais de mon mieux pour vous satisfaire .



Mes compétences :

Sérieuse

Dynamique