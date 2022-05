Gérante d'un pressing / blanchisserie.

Nous faisons exclusivement du ramassage / livraison à Paris.

Nous travaillons avec des particuliers et des entreprises .



Nos tarifs ne sont pas plus elevés que les pressings classiques, et en plus, nous livrons le client à son domicile ou bureau.





Mes compétences :

Ecoute

Rapidité

Réactivité