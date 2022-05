Wahiba KHERZI

SECRETARIAT

Classique : filtrage téléphonique, prise de notes, gestion d’agenda, frappe, organisation de réunions, voyages, séminaires, conseil d’administration, classement, …

Comité d’Etablissement : ordres du jour, Convocations, Procès Verbaux, suivi des budgets ASC, fonctionnement…

Veille juridique et sociale : mise en forme des conclusions diverses, veille juridique, organisation des conseils d’administration,

I.N.P.I. (Institut National de la Propriété Industrielle) : interface, frappe de compte-rendus : de recherches, de brevets, de licences…, demande de recherches et d’antériorité, contrats des brevets en relation avec le service juridique, …

Comptable : Goût des chiffres, tableaux de bords, suivi budget, notes de frais, clôture comptable des dossiers Clients, rapprochements bancaires ...

Commercial :

Interface Commerciaux/Clients/Fournisseurs/Transporteurs,

gestion des achats de fournitures, Cahier des Charges, appels d’offre, négociations, rédaction des commandes, Achats, tableaux de bords …

Export : établissement de documents

Ressources humaines : Dossiers de recrutements, accueil des candidats, suivi des : contrats et certificats de travail, gestion des : congés, absences (maladies, accidents du travail, maternités), plannings, fiches de paye, enregistrement des demandes de formation, bilan des formations, …

Communication interne & externe : . évènementiels : organisation de séminaires, . recherche de documentation : Internet, Intranet

Achats : Assistance à la rédaction des contrats d’achats, des cahiers des charges, recherches de fournisseurs, appels d’offres, suivi de budget et imputations, …