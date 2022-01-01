Menu

Wahiba SAIDI

En résumé

JE SUIS COIFFEUSE INDÉPENDANTE
AVEC MON EXPÉRIENCES

ET SATISFAIRE MES CLIENTES . RELOOKING
ET EN QUELQUE MOTS J'ADORE MON MÉTIER

Mes compétences :
Le savoir fair
Conseil
Relationnel

Entreprises

  • ACTIVITé INDéPENDANTE - COIFFUESE PROFFESSIONELLE

    1986 - maintenant COIFFEUSE MARIÉE
    32ANS DE MÉTIER ...... LONGUE EXPÉRIENCE .. TRAVAILLE RAFFINE .
    SUR RDV
    ET POUR LES MARIÉE;;;;;;;;;;. JE ME DÉPLACE DU DÉBUT A LA FIN DE SOIRÉE
    MES PRODUITS D' IMPORTATION . merci de me CONTACTER . S.WAHIBA
    MERCI DE ME CONTACTER S.WAHIBA

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :