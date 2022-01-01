Wahiba SAIDI

JE SUIS COIFFEUSE INDÉPENDANTE
AVEC MON EXPÉRIENCES
ET SATISFAIRE MES CLIENTES . RELOOKING
ET EN QUELQUE MOTS J'ADORE MON MÉTIER
Mes compétences :
Le savoir fair
Conseil
Relationnel
Entreprises
ACTIVITé INDéPENDANTE
- COIFFUESE PROFFESSIONELLE
1986 - maintenantCOIFFEUSE MARIÉE
32ANS DE MÉTIER ...... LONGUE EXPÉRIENCE .. TRAVAILLE RAFFINE .
SUR RDV
ET POUR LES MARIÉE;;;;;;;;;;. JE ME DÉPLACE DU DÉBUT A LA FIN DE SOIRÉE
MES PRODUITS D' IMPORTATION . merci de me CONTACTER . S.WAHIBA
MERCI DE ME CONTACTER S.WAHIBA